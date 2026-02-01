Haberler

Karabük'te ev yangını

Karabük'te ev yangını
Güncelleme:
Karabük'te bir apartmanın son katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında daire kullanılamaz hale geldi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KARABÜK'te, 3 katlı bir apartmanın son katında çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Bayır Mahalle'de meydana geldi. Fevzi Çakmak Caddesi'nde 3 katlı apartmanın son katında S.K.'ya ait dairede yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında daire kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
