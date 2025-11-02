Haberler

Karabük'te Apartman Yangını: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Karabük'te bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KARABÜK'te bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Papatya Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı Başar Apartmanı'nın 1'inci kattaki dairede yangın çıktı. Dumanları fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evde hasar oluştu. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
