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Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
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Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

100. Yıl Mahallesi 1010. Cadde'de bulunan 4 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle bina sakinleri tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için binada çalışma yaptı.

Kaynak: AA
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