Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
100. Yıl Mahallesi 1010. Cadde'de bulunan 4 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle bina sakinleri tahliye edildi.
Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay yeri inceleme ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için binada çalışma yaptı.