Karabük'te AK Parti 2, CHP 1 milletvekili çıkardı

KARABÜK'te 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 2, CHP 1 milletvekili çıkardı.

Seçmen sayısının 182 bin 49 olduğu Karabük'te, 163 bin 135 kişi sandık başına gitti. İl Seçim Kurulu'nun resmi olmayan kesin sonuçlarına göre; kullanılan oyların 158 bin 127'si geçerli, 5 bin 8 oy ise geçersiz sayıldı. 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 59 bin 157, CHP 34 bin 625 oy aldı. Buna göre; AK Parti'den Cem Şahin (46), Ali Keskinkılıç (57), CHP'den ise Cevdet Akay (57) milletvekili oldu.

?Cevdet Akay, 1966 yılında Karabük'te doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nü bitirdi. Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (TSTK), Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu (TÜMBİKON), Görsel Sanatlar Vakfı (GÖRSAV), İstanbul Karabük Dernekler Federasyonu (KARDERFED) ve Marmara Dernekler Federasyonu (MADEFE) gibi STK'larda çeşitli görevlerde bulunan Akay, 1 kız çocuğu babası.