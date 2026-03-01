İki katlı ahşap evde yangın
Yangın, akşam saatlerinde Ovacık'a bağlı Beydini köyündeki iki katlı ahşap evde çıktı. İlyas Öğrünç'e ait evden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle ev, kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı