İki katlı ahşap evde yangın

İki katlı ahşap evde yangın
Güncelleme:
Karabük'ün Ovacık ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın sonucu ev kullanılmaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ve sebebi araştırılıyor.

KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken. Yangın nedeniyle ev, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Ovacık'a bağlı Beydini köyündeki iki katlı ahşap evde çıktı. İlyas Öğrünç'e ait evden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle ev, kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
