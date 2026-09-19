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Karabük'te 81 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilin yayaya çarpması kamerada

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Karabük'te 81 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilin yayaya ve refüje çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karabük'te 81 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilin yayaya ve refüje çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Y.S. (81) yönetimindeki 81 ADM 143 plakalı otomobil, Bayır Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde kontrolden çıkarak önce yayaya, ardından refüje çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Kaynak: AA
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