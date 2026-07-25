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Karabük'te 3'üncü kat balkonundan düşen alzheimer hastası öldü

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KARABÜK'ün Eflani ilçesinde 3'üncü kattaki evinin balkonundan beton zemine düşen alzheimer hastası Niyazi E. (79) hayatını kaybetti.

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde 3'üncü kattaki evinin balkonundan beton zemine düşen alzheimer hastası Niyazi E. (79) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Candaroğulları Mahallesi'nde meydana geldi. Yalacık Caddesi'nde 4 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan alzheimer hastası olduğu belirtilen Niyazi E., balkondan düştü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eflani İlçe Entegre Hastanesine kaldırılan Niyazi E., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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