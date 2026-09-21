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Karabük'te 3 motosikletli tünelde hatalı sollama yaparken kameraya yansıdı

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Karabük'ün Yenice ilçesindeki Karabük-Zonguldak kara yolu Balıkısık Tüneli'nde 3 motosikletli hatalı sollama yaptı. O anlar, solladıkları araçlardan birindeki kamerayla kaydedilirken görüntülerde bir sürücünün motosikletinin ön tekerleğini kaldırdığı görülüyor.

Karabük'ün Yenice ilçesinde motosiklet sürücülerinin tünelde hatalı sollama yapmaları araçtaki kamerayla görüntülendi.

Karabük- Zonguldak kara yolu Balıkısık Tüneli'nde ilerleyen 3 motosikletli hatalı sollama yaptı.

O anlar, motosiklet sürücülerinin solladıkları araçlardan birindeki kamera tarafından kaydedildi.

Görüntülerde 3 motosikletlinin tünelde hatalı sollama yapması, bir sürücünün sollama sırasında motosikletinin ön tekerleğini kaldırması yer alıyor.

Kaynak: AA
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