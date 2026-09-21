Karabük'te 3 motosikletli tünelde hatalı sollama yaparken kameraya yansıdı

Karabük'te 3 motosikletli tünelde hatalı sollama yaparken kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'ün Yenice ilçesindeki Karabük-Zonguldak kara yolu Balıkısık Tüneli'nde 3 motosikletli hatalı sollama yaptı. O anlar, solladıkları araçlardan birindeki kamerayla kaydedilirken görüntülerde bir sürücünün motosikletinin ön tekerleğini kaldırdığı görülüyor.
Karabük'ün Yenice ilçesinde motosiklet sürücülerinin tünelde hatalı sollama yapmaları araçtaki kamerayla görüntülendi.
Karabük- Zonguldak kara yolu Balıkısık Tüneli'nde ilerleyen 3 motosikletli hatalı sollama yaptı.
O anlar, motosiklet sürücülerinin solladıkları araçlardan birindeki kamera tarafından kaydedildi.
Görüntülerde 3 motosikletlinin tünelde hatalı sollama yapması, bir sürücünün sollama sırasında motosikletinin ön tekerleğini kaldırması yer alıyor.
Kaynak: AA