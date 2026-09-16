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Karabük'te 3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Karabük'te 3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
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Karabük'te 3 katlı apartmanın son katından düşerek ağır yaralanan 17 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te 3 katlı apartmanın son katından düşerek ağır yaralanan 17 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 56. Sokak'taki 3 katlı apartmanın son katında oturan Afganistan uyruklu M.M.A. (17) pencereden toprak zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan M.M.A. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, apartmanda inceleme yaptı.

Kaynak: AA
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