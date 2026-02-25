Haberler

Karabük'te 3 Katlı Müstakil Ev Yandı; 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Karabük'te, Soğuksu Mahallesi'nde çıkan yangında 3 katlı bir müstakil ev tamamen yanarken, evde bulunan Salim Ö. dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangının nedeni araştırılıyor.

Yangın, akşam saatlerinde Soğuksu Mahallesi Gonca Sokak'ta Emrah Ö.'ye ait 3 katlı müstakil evde çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Salim Ö., dumandan etkilendi. Salim Ö., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangınır çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
