Karabük'te 3 Katlı Müstakil Ev Yandı; 1 Kişi Dumandan Etkilendi

1) KARABÜK'TE 3 KATLI MÜSTAKİL EV YANDI; 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

KARABÜK'te, 3 katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, evde bulunan ve dumandan etkilenen Salim Ö., hastaneye kaldırıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Soğuksu Mahallesi Gonca Sokak'ta Emrah Ö.'ye ait 3 katlı müstakil evde çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Salim Ö., dumandan etkilendi. Salim Ö., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangınır çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı