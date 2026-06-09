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Karabük'te 3 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te 3 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
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Karabük'ün Kartaltepe Mahallesi'nde 3 katlı bir evin 2. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evde hasar meydana geldi.

Karabük'te 3 katlı evde çıkan yangında hasar oluştu.

Kartaltepe Mahallesi Çevik Sokak'ta 3 katlı evin 2. katında M.Ç'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evin 2. katında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
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