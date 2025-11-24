Karabük'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Karabük'te lise öğrencileri tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Maziden Atiye Öğretmen" adlı sahne gösterisi düzenlendi.

Karabük Valiliği bahçesindeki programda, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

100. Yıl Kültür Merkezi'nde devam eden programda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Öğretmenler Günü mesajı okundu.

Öğretmenler arasında düzenlenen anı yarışmasında birinci olan eserin okunmasıyla süren programda, mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

Programda, emekli olan öğretmenlere Vali Mustafa Yavuz tarafından hizmet şeref belgesi ve plaket verildi.

Ödül töreninin ardından Alparslan Gazi Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan "Maziden Atiye Öğretmen" adlı sahne gösterisiyle program sona erdi.

Gösteride, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmenler de anıldı.

Duygu dolu anların yaşandığı programda, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın da seslendirdiği "Magusa Limanı" eseri, öğrenciler tarafından söylendi.