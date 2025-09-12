Karabük'te 2. Toplu Sünnet Şöleni Gerçekleştirildi

Karabük Belediyesi tarafından 2. toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Kanyon Park Düğün Salonu'nda düzenlenen programa, çocuklarla aileleri toplu taşıma araçlarıyla getirildi.

Araçlardan inen çocukları AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç ve Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya karşıladı.

Etkinlikte konuşan Çetinkaya, kalplerin aynı duygu ikliminde buluştuğu, sevinçlerin paylaşıldıkça çoğaldığı günde olduklarını söyledi.

"Her yavrumuzun gözlerindeki ışıltı, bu milletin mayasında var olan inancın ve kardeşliğin yansımasıdır." diyen Çetinkaya, " Sünnet, sadece merasim olarak görülmez. Bu yol Hz. İbrahim'in teslimiyetini, Hz. Muhammed'in ahlakını taşıyan yaşam çizgisidir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Protokol üyelerinin sünnet olan çocuklara altın taktığı programda çocuklar çeşitli oyunlarla eğlendi.