Karabük'te 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Karabük'te, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Karabük'te, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma kapsamında "kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T'nin (47) kentte olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel