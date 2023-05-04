Üye Girişi
Haberi Paylaş
Karabük'te 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Karabük'te 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Karabük'te, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Karabük'te, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma kapsamında "kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T'nin (47) kentte olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Karabük Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title