Ev ve apartmanın bahçesinden 10 kamyon çöp çıktı

Güncelleme:
Karabük'te bir apartmanın ikinci katındaki dairede yaşayan Mustafa T.'nin evinden ve bahçesinden 10 kamyon çöp ve atık eşya çıkarıldı. Çevreye yayılan kötü kokular nedeniyle bölge sakinleri şikayette bulundu.

KARABÜK'te, 3 katlı binanın ikinci katındaki dairede oturan ve atık eşyaları toplaması nedeniyle çevreye kötü kokuların yayıldığı Mustafa T.'nin evinden ve apartmanın bahçesinden 10 kamyon çöp ve eşya çıktı.

Olay, 100'üncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede oturan Mustafa T. uzun süredir çeşitli türde atık eşyayı evinde ve apartmanın bahçesinde biriktirmeye başladı. Görsel kirliliğin yanı sıra çevreye yayılan kokudan rahatsız olan bina sakinlerinin şikayeti üzerine, Karabük Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve polis ekipleri bölgeye geldi. Ekipler, Mustafa T.'nin babası Nuri T. ile birlikte evdeki çöpleri dışarı çıkartarak iş makinesiyle kamyona yükledi. Ev ve apartmanın çevresinden 10 kamyon çöp ve eşya çıktı. Ekiplerin evdeki çöp ve eşyaları tahliye çalışmaları sürüyor. Eşyaların temizlenmesinin ardından evde ilaçlama yapılacağı öğrenildi.

Haber-Kamera: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

500

