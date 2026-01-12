Haberler

Karabük'te otobüs terminalinde yenileme çalışmaları sürüyor

Karabük'te otobüs terminalinde yenileme çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
Karabük Belediyesi, şehirlerarası otobüs terminalinde kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı. Modern ve konforlu bir yapıya kavuşturulacak terminal, 3 bin 213 metrekare kapalı alan ve birçok hizmet ile Karabük halkının kullanımına sunulacak.

Karabük Belediyesi tarafından başlatılan şehirlerarası otobüs terminalindeki yenileme çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin önemli ulaşım noktalarından biri olan terminal, yürütülen kapsamlı çalışmalarla modern, konforlu ve çağdaş yapıya kavuşturuluyor.

Proje kapsamında terminal binası yenilenirken, yolcu konforunu artırmaya yönelik düzenlemeler hayata geçiriliyor.

Terminal, 3 bin 213 metrekare kapalı alan ve 66 metrekare teras alanıyla hizmet verecek. Yapıda bilet ofisleri, geniş bekleme salonları, kafeterya, kayıp eşya birimi, lostra, berber, hediyelik eşya dükkanları ve otopark bulunacak.

Dış cephede kompozit kaplama uygulanırken, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları da eş zamanlı yürütülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, terminalin uzun yıllardır ihtiyaç duyulan önemli bir dönüşümden geçtiğini belirterek, "Şehirlerarası otobüs terminalimiz, Karabük'ün dışa açılan kapılarından biridir. Bu nedenle hem fiziki şartları hem de sunduğu hizmetler itibarıyla şehrimize yakışır bir yapıda olması büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Terminal binasında daha önce bulunmayan ısıtma sistemini de bu süreçte hayata geçirdiklerini aktaran Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Yolcularımızın ve terminal esnafımızın özellikle kış aylarında yaşadığı önemli bir eksikliği gidermiş olacağız. Çalışmalarımız tamamlandığında, Karabük halkının uzun yıllar boyunca rahatlıkla kullanabileceği bir ulaşım merkezi ortaya çıkacak. Kısa süre içerisinde terminalimizi hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Şimdiden Karabük'ümüze hayırlı olsun."

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
