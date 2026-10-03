Karabük Safranbolu Düzce köyünde evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Karabük Safranbolu Düzce köyünde evin çatısında çıkan yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Düzce köyünde müstakil evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen ekipler yangını söndürdü, çatıda hasar oluştu.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yangın çıkan evin çatısında hasar oluştu.
Düzce köyünde müstakil evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ile Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.
Kaynak: AA