Karabük Safranbolu'da 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde kar yağışı gece boyunca sürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca etkisini sürdürdü. Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde araçlar düşük hızla ilerlerken Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece de etkisini sürdürdü.
Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde dün akşam saatlerinden kar yağışı başladı. Araçlar, kar yağışı nedeniyle kara yolunda düşük hızla ilerledi. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Kar yağışı gece boyunca sürdü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı