Karabük'te heyelan nedeniyle kapanan yol kontrollü ulaşıma açıldı

Karabük'ün Ovacık ilçesinde sağanak sonucu heyelan nedeniyle kapanan Güneysaz köyü Saz ve Güney mahalleleri arasındaki yol, geçici tahliye güzergahı oluşturularak kontrollü şekilde trafiğe açıldı. Kalıcı çözüm için çalışmalar sürüyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kentte etkili olan sağanak nedeniyle ulaşıma kapanan Güneysaz köyünün Saz ve Güney mahalleleri arasındaki yolun, geçici tahliye güzergahı oluşturularak kontrollü şekilde ulaşıma açıldığı bildirildi.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede gerekli tedbirlerin alındığı ifade edilen açıklamada, zarar gören yolun kalıcı olarak ulaşıma açılması amacıyla çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların seyahatleri sırasında dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları ve görevlilerin yönlendirmelerini dikkate almaları gerektiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
