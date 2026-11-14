Karabük merkezli 4 ilde 55 milyon liralık dolandırıcılıkta 11 şüpheli yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

KARABÜK merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, firmaları 55 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenen 11 şüpheli yakalandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, firmaları 55 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 45 personelin katılımıyla Karabük, Ankara, İstanbul ve Bartın'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı