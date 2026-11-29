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Karabük Maarif Korosu ve Orkestrası müzikseverlerle buluştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Zaman İçinde Müzik-Öğretmenden Öğrenciye, Kuşaktan Kuşağa" temalı konser, 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İlde görev yapan müzik öğretmenleri ile Safranbolu Borsa İstanbul Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan Karabük Maarif Korosu ve Orkestrası, Orkestra Şefi Serdar Yayla ve Koro Şefi Tuğba Tekin Atağ yönetiminde çeşitli eserleri seslendirdi.

Koro ve orkestra, sergilediği performansla izleyicilerden alkış aldı.

Öğretmenler ile öğrencileri aynı sahnede buluşturan konser, kuşaklar arasında kültürel mirasın aktarılmasına, milli ve manevi değerlerin yaşatılmasına ve eğitim ailesinin birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesine katkı sundu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim anlayışı doğrultusunda öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra kültürel ve sanatsal gelişimlerini de destekleyen program, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Programa, Vali Oktay Çağatay, Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, kurum müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA