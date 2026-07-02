Haberler

Karabük İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük İl Genel Meclisi temmuz ayı ilk toplantısını yaptı. Meclis Başkan Vekili İsmail Bağçe, kırsalda yaşam kalitesini artırmak için yol yatırımlarına hız verdiklerini, Ovacık'ta asfalt çalışmalarının sürdüğünü ve su sıkıntısına karşı köylere prefabrik su depoları ile terfi hatları ulaştırıldığını açıkladı.

Karabük İl Genel Meclisi temmuz ayının ilk toplantısı gerçekleştirdi.

Meclis Başkan Vekili İsmail Bağçe, toplantıda yaptığı konuşmada, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yatırımları hayata geçirmek ve kırsalda yaşayan hemşehrilerinin ihtiyaçlarını karşılamak adına çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Amaçlarının kaynakları en verimli şekilde kullanarak Karabük'ün her köşesine hizmet ulaştırmak olduğunu belirten Bağçe, "Yaz sezonunun başlamasıyla yol yatırımlarımıza hız verdik. Ovacık ilçemizde asfalt çalışmalarımız plan ve program dahilinde başarıyla devam etmektedir. Ekiplerimiz belirlenen takvim doğrultusunda çalışmalarını titizlikle sürdürmekte, vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşması için büyük gayret göstermektedir. Sezon sonuna kadar hedeflediğimiz çalışmaları tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız." dedi.

Bağçe, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünce yaz aylarında yaşanabilecek su sıkıntılarının önüne geçebilmek amacıyla ihtiyaç tespiti yapılan köylere prefabrik su depoları ile terfi hatları ulaştırıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalar sayesinde özellikle su ihtiyacının yoğunlaştığı dönemlerde vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirler alınmakta, vatandaş odaklı hizmet anlayışımız doğrultusunda ihtiyaç duyulan her noktaya çözümler üretilmektedir."

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu araçların şehre girişi yasaklandı

NATO Zirvesi için kritik tedbir! Bu araçların şehre girişi yasaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şam'da turist kadına tacizde yeni gelişme! Şüpheliler yakalandı

Komşuda büyük skandal! Görüntüyü izleyen yetkililer düğmeye bastı
Hayatının baharındaki Ece Naz'a en yakınları kıydı

Hayatının baharındaki Ece Naz'a en yakınları kıydı
Ölümcül yalnızlık! Acı gerçeği apartmanı saran koku ortaya çıkardı

Ölümcül yalnızlık! Acı gerçeği apartmanı saran koku ortaya çıkardı
Edin Dzeko'dan Dünya Kupası'na hüzünlü veda

Bosna Hersek ve ABD kozlarını paylaştı: İşte turu geçen ülke
Hindistan değil Ege'nin incisi! Hareket edecek yer kalmadı

Görüntü Türkiye'den! Hareket edecek yer kalmadı
Ganalı şamanın yeni kehaneti tüm dünyada büyük ses getirecek

Ganalı şamanın yeni kehaneti tüm dünyada çok büyük ses getirecek
Şam'ı gezen kadın turiste taciz şoku

Kadın turistin kabusu bitmek bilmedi