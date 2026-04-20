Karabük İdmanyurdu, Pazarspor maçının gelirini kanser hastasına bağışladı

Karabük İdmanyurdu, Pazarspor maçının bilet gelirini 17 yaşındaki kanser hastasına bağışladı. Kulüp, sosyal sorumluluk projesi kapsamında toplanan 290 bin liranın tümünü ailenin hesabına aktardıklarını duyurdu.

Nesine 3. Lig ekiplerinden Karabük İdmanyurdu, ligin 29. haftasında oynadığı Pazarspor maçının bilet geliri olan 290 bin lirayı 17 yaşındaki kanser hastasına bağışladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 12 Nisan'da Pazarspor ile oynanan karşılaşmadan elde edilecek tüm bilet gelirlerinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında Karabük'teki bir hastanın tedavi masraflarına bağışlanacağı bilgisinin taraftarlarla paylaşıldığı ve bu doğrultuda büyük bir hassasiyetle destek istendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün şeffaflık ilkeleri gereği taraftarlarımızdan ve hayırsever hemşehrilerimizden gelen katkıların kulüp hesaplarımızda tam olarak netleşmesi ve kızımızın tedavi sürecinin yoğunluğu ve ailesinin Ankara'da olması nedeniyle toplanan paranın kendilerine teslimi aşamasında doğal bir süreç yaşanmıştır. Bu süreçte gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz. "

Açıklamada, toplanan 290 bin lira yardımın tamamının ailenin hesabına aktarıldığı vurgulanarak, "Dekont kızımızın babası ile paylaşılmıştır. Bu anlamlı süreçte, kardeşimizin yanında olan, duyarlılık gösteren tüm hemşehrilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Karabük İdmanyurdu Spor Kulübü olarak, sporun birleştirici ruhunu iyilikle büyütmeye devam edeceğiz. Evladımıza bir kez daha yürekten acil şifalar diliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
