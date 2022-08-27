Beşiktaş tribün lideri Seyit Subaşı toprağa verildi Güncel Haberler İSTANBUL'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden Beşiktaş tribün liderlerinden Seyit Subaşı'nın cenazesi, memleketi Karabük'ün Eskipazar ilçesinde toprağa verildi. İSTANBUL'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden Beşiktaş tribün liderlerinden Seyit Subaşı'nın cenazesi, memleketi Karabük'ün Eskipazar ilçesinde toprağa verildi. Bayrampaşa'da alışveriş merkezinde arkadaşlarıyla kafede oturan Seyit Subaşı, silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Subaşı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Subaşı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Karabük'ün Eskipazar ilçesine getirildi. Subaşı için öğlende Yusufbey Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, Subaşı'nın yakınları ve bölge halkı katıldı. Seyit Subaşı, namazının ardından toprağa verildi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir Eskipazar Beşiktaş Karabük Subaşı Güncel Haberler

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