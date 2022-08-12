Su içen kediyi rahatsız etmek istemeyen şoför otobüsü durdurarak bekledi Karabük'te su içen kediyi gören şoförün, hayvanı rahatsız etmemek için halk otobüsünü durdurarak bir süre beklemesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Karabük'te su içen kediyi gören şoförün, hayvanı rahatsız etmemek için halk otobüsünü durdurarak bir süre beklemesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çarşı-Aydınlıkevler Mahallesi seferini yapan özel halk otobüsü şoförü Recep Savurat, Kayabaşı Köprüsü'nden geçtiği sırada bir kedinin çukurda biriken sudan içtiğini gördü. Otobüsü durdurarak bir süre bekleyen Savurat, kendinin su içmesinin ardından yoluna devam etti. O anlar otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Güncel AA / Ahmet Özler Karabük su Güncel Haberler

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