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Karabük gündem haberleri: Karabük'te hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Karabük gündem haberleri: Karabük'te hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Karabük gündem haberi... Karabük'te vefat eden 92 yaşındaki Kore gazisi Osman Akkaya toprağa verildi.

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Karabük'te vefat eden 92 yaşındaki Kore gazisi Osman Akkaya toprağa verildi.

Akkaya'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Fatih Mahallesi'ndeki TOKİ Camisi'ne getirildi.

Cenaze, İl Müftü Yardımcısı Mahmut Emin'in kıldırdığı namazın ardından 5000 Evler Aile Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, aile yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Muhammed Akın, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, Gaziler Derneği Başkanı Sabahattin Çorbacı ile vatandaşlar katıldı.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Osman Akkaya Karabük Kore Güncel Haberler

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