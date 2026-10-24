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Karabük Eskipazar'da hafif ticari araç ciple çarpışıp devrildi, 1 kişi yaralandı

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Karabük Eskipazar'da hafif ticari araç ciple çarpışıp devrildi, 1 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Karabük Eskipazar'da hafif ticari araç ciple çarpışıp devrildi, 1 kişi yaralandı
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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde hafif ticari araç refüje çarptıktan sonra ciple çarpışıp devrildi. Kazada hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı, sağlık ekiplerince Eskipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde ciple çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.

İ.D. idaresindeki 78 AD 301 plakalı hafif ticari araç, Karabük-Eskipazar kara yolu Köyceğiz mevkisinde kontrolden çıkarak önce refüje çarptı, ardından aynı istikamette seyreden S.B'nin kullandığı 41 BBZ 091 plakalı ciple çarpışarak devrildi.

Kazada, hafif ticari araçtaki R.P. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Eskipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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