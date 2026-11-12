Karabük Eflani'de kurt sürüsü, köpeklerin havlamasıyla çiftlik çevresinden uzaklaştı

Karabük Eflani'de kurt sürüsü, köpeklerin havlamasıyla çiftlik çevresinden uzaklaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Afşar köyünde sabah saatlerinde bir çiftliğin yanına kurt sürüsü indi. Köpeklerin havlamaya başlamasıyla bölgeden uzaklaşan kurtların o anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Karabük'ün Eflani ilçesinde köye inen kurtlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Sabah saatlerinde Afşar köyündeki çiftliğin yanına kurt sürüsü indi.
Kurtları fark eden köpekler havlamaya başladı. Kurtlar, köpeklerin tepkisi üzerine bölgeden uzaklaştı.
O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kayıtlarda, kurt sürüsünün çiftliğin çevresinde dolaşması ve köpeklerin havlamasıyla bölgeden uzaklaşması görülüyor.
Kaynak: AA