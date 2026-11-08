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Karabük Eflani'de köpek, kedi yavrularını soğuktan korurken kamerayla görüntülendi

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Karabük'ün Eflani ilçesinde bir köpek, sahiplendiği kedi yavrularını soğuk havadan korumaya çalışırken cep telefonuyla görüntülendi. Kentte 2 gündür etkili olan soğuk hava ve kar yağışında köpeğin yavruları vücut ısısıyla ısıtmaya çalıştığı anlar kaydedildi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde bir köpeğin, sahiplendiği kedi yavrularını soğuk havadan korumaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kentte 2 gündür soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor. Çal köyü Kızılgelik Mahallesi'nde yaşayan Niyazi Nural'a ait köpek, soğuk havada kedi yavrularına sahip çıkıyor.

Köpeğinin kedi yavrularını soğuktan koruduğunu fark eden Nural, yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntülerde, köpeğin kedi yavrularını yanına alarak soğuktan korumaya ve vücut ısısıyla ısıtmaya çalıştığı anlar yer alıyor.

Kaynak: AA
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