Karabük Beşiktaşlılar Derneği açıldı.

Kartaltepe Mahallesi'ndeki dernek binası açılışında konuşan Karabük Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Göksun Öztoprak, derneğin birlikte üretmenin, sahip çıkmanın ve büyümenin yeri olduğunu söyledi.

Güçlerinin tek tek değil yan yana durduklarında ortaya çıktığını belirten Öztoprak, "Beşiktaş sadece spor kulübü değildir. Beşiktaş mücadeledir, karakterdir, haksızlığa karşı dimdik durmaktır. Biz de burada bu kültürü yaşatmak için varız." dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesinin kesildiği programa, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, oyuncu Ruhi Sarı, Beşiktaş Dernekler Koordinatörü Hüseyin Belenkoğulları ve vatandaşlar katıldı.