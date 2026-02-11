Haberler

Karabük Belediyesinden yaşlı ve engelli bireylere evde bakım hizmeti
Güncelleme:
Karabük Belediyesi, Yaşlı ve Engelli Bakım Birimi aracılığıyla 2025'te 3 bin 720 kişiye kişisel bakım hizmeti sunarak, sağlık durumları dikkate alınarak ev ziyaretleri gerçekleştiriyor. Hizmetten yararlanmak isteyenler, ilgili birime telefonla başvurabiliyor.

Karabük Belediyesi, yaşlı ve engelli bireylere evde bakım hizmetini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yaşlı ve Engelli Bakım Birimi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 2025'te 3 bin 720 kişinin kişisel bakım ihtiyacı evlerinde karşılandı.

Hizmetten yararlanan vatandaşların sağlık durumları ve yaşam koşulları dikkate alınarak haftalık ya da aylık periyotlarla ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

Ziyaretlerde saç ve tırnak kesimi, kişisel temizlik ve banyo gibi temel bakım hizmetleri, alanında uzman ekipler tarafından yapılıyor.

Evde bakım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Karabük Belediyesi Yaşlı ve Engelli Bakım Merkezi'ne "0370 415 77 94" numaralı telefondan başvuruda bulunabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, evde bakım hizmetlerinin belediyenin sosyal sorumluluk anlayışının önemli parçası olduğunu kaydetti.

Yaşlıları ve engelli vatandaşların kendileri için büyük değer olduğunu belirten Çetinkaya, "Onların hayatını kolaylaştırmak, kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamak önceliklerimiz arasındadır. Evde bakım hizmetlerimizle belediyemizin şefkat elini ihtiyaç duyulan her eve ulaştırıyoruz. Bu hizmeti kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

