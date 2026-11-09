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Karabük Belediyesi Atatürk’ün 88. ölüm yılı için portreli video hazırladı

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Karabük Belediyesi, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla özel bir video çalışması hazırladı. Kentin farklı noktalarına yerleştirilen Atatürk portrelerinin önünden geçen vatandaşların davranışları, uzaktan konumlandırılan kameralarla kaydedildi.

Karabük Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla özel video çalışması hazırladı.

Belediye tarafından hazırlanan çalışma kapsamında, kentin farklı noktalarına Atatürk portreleri yerleştirildi.

Portrelerin karşısından geçen vatandaşların sergilediği davranışlar, uzaktan konumlandırılan kameralar aracılığıyla kayıt altına alındı.

Atatürk'ün anısına hazırlanan video çalışmasıyla vatandaşların portreler karşısındaki tepkileri ve davranışları görüntülendi.

Kaynak: AA
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