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Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AA'nın 104. yıl dönümünü kutladı

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Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çetinkaya, mesajında, Kurtuluş Savaşı'ndaki haklı mücadelenin dünyaya duyurulması için 6 Nisan 1920'de kurulan AA'nın, habercilik alanında daima öncü kuruluş ve güvenilir haber kaynağı olduğunu belirtti.

AA'nın, Milli Mücadele'deki bu anlamlı görevini dönemin zor şartlarına rağmen büyük gayretle ve özveriyle yerine getirdiğini bildiren Çetinkaya, AA'nın halkın ve dünya kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirme görevini hakkıyla yerine getirdiğini, ilkeli ve güvenilir haberciliğin adresi olduğunu vurguladı.

Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Çağımızda sürekli gelişen, değişen medya teknolojilerini hızlı biçimde hayata geçiren, nesnel ve doğru haberciliğin okulu olan Anadolu Ajansı, bu misyonunu kurulduğu günden beri başarıyla sürdürmektedir. Bu vesileyle ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışı içinde çalışmalarını sürdüren Anadolu Ajansının kuruluşunun 104. yılını kutluyor, ajansın kuruluşunu sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, emeği geçen herkesi rahmet ve minnetle yad ediyor, vazife başında bulunan tüm kurum mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Özkan Çetinkaya Anadolu Ajansı Kamu Politika Güncel Haberler

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