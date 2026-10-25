Karabük 5000 Evler'de otomobil altına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Karabük 5000 Evler'de otomobil altına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'nde park halindeki otomobilin altından kedi sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla otomobilin altından çıkarılan kedi, araçtan uzaklaşarak gözden kayboldu.
Karabük'te bir otomobilin altına sıkışan Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'nde park halindeki otomobilin altından kedi sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, aracın altına sıkışan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan kedi, daha sonra araçtan uzaklaşarak gözden kayboldu.
Kaynak: AA