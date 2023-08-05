Karabiga Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıttı

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga belde Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla kapalı pazaryerinde vatandaşlara aşure dağıtımı yapıldı. Belediye Başkanı Ahmet Elbi, vatandaşlara aşure ikram etti.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga belde Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla kapalı pazaryerinde vatandaşlara aşure dağıtımı yapıldı. Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, vatandaşlara aşure ikram etti.

Muharrem ayı dolayısıyla Karabiga Belediyesi tarafından kapalı pazaryerinde vatandaşlara aşure dağıtımı yapıldı. Aşure dağıtımı sırasında Belediye Başkanı Ahmet Elbi'de vatandaşlara aşure ikram etti.

Muharrem ayının tüm hemşehrilere sağlık, huzur ve bereket getirmesini temennisinde bulunan Belediye Başkanı Ahmet Elbi, "Paylaşmanın, birlikteliğin, bolluğun ve bereketin simgesi olan muharrem ayı dolayısıyla hemşehrilerimize aşure ikramında bulunduk. Allah bu birlik, beraberlik ve bereketi evlerimizden ve ülkemizden eksik etmesin. Muharrem ayının tüm hemşehrilerimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ederim" dedi. - ÇANAKKALE