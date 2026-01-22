Haberler

İzmir'de sağanak etkili oldu

İzmir'deki sağanak yağış nedeniyle Karabağlar Deresi taştı. Sürücüler ve yayalar su birikintileri nedeniyle yürümekte zorluk çekti. Çeşme, sağanak yağıştan en fazla etkilenen ilçe olarak kayıtlara geçti.

KARABAĞLAR DERESİ TAŞTI

İzmir'de etkili olan sağanakta Karabağlar ilçesindeki Karabağlar Deresi de taştı. Bölgeden araçlarıyla geçen sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, su birikintileri nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

İzmir'de sağanaktan en fazla etkilenen ilçe Çeşme oldu. Çeşme'de metrekareye 57, Karaburun'da 29, İzmir merkezde 27, Narlıdere ve Balçova'da 23, Seferihisar'da ise 20 kilogram yağış düştü.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
