İzmir'de Karabağlar Deresi Taştı
İzmir'de etkili olan sağanak yağış sonrası Karabağlar ilçesindeki Karabağlar Deresi taştı. Araçlarıyla bölgede geçmeye çalışan sürücüler ve yayalar su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.
KARABAĞLAR DERESİ TAŞTI
İzmir'de etkili olan sağanakta Karabağlar ilçesindeki Karabağlar Deresi de taştı. Bölgeden araçlarıyla geçen sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, su birikintileri nedeniyle yürümekte güçlük çekti.
İzmir'de sağanaktan en fazla etkilenen ilçe Çeşme oldu. Çeşme'de metrekareye 57, Karaburun'da 29, İzmir merkezde 27, Narlıdere ve Balçova'da 23, Seferihisar'da ise 20 kilogram yağış düştü.
Haber-Kamera: Kadir ÖZEN / İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel