İzmir'de Karabağlar Deresi Taştı

Güncelleme:
İzmir'de etkili olan sağanak yağış sonrası Karabağlar ilçesindeki Karabağlar Deresi taştı. Araçlarıyla bölgede geçmeye çalışan sürücüler ve yayalar su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.

İzmir'de sağanaktan en fazla etkilenen ilçe Çeşme oldu. Çeşme'de metrekareye 57, Karaburun'da 29, İzmir merkezde 27, Narlıdere ve Balçova'da 23, Seferihisar'da ise 20 kilogram yağış düştü.

Haber-Kamera: Kadir ÖZEN / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel


