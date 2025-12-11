İzmir'de bıçaklı kavgada 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir parkta çıkan bıçaklı kavgada 1 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adnan Kahveci Parkı'nda H.H.Ş. (16) ile yabancı uyruklu H.M. (15) ve A.H. (15) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda H.H.Ş, bıçakla H.M. ve A.H'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan A.H. kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren H.M'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan H.H.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.