Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümünde Azerbaycan genelinde etkinlikler düzenlendi

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Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nda elde edilen zaferin 6. yıl dönümü dolayısıyla 8 Kasım Zafer Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Azerbaycan ordusunun yaklaşık 30 yıl boyunca Ermenistan'ın işgali altında bulunan Karabağ ve çevresindeki illeri işgalden kurtarmasının yıl dönümünde ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hankendi şehrindeki Zafer Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk sundu. Bakü'deki Zafer Anıtı da devlet erkanınca ziyaret edildi.

Eğitim kurumlarında özel dersler, konferanslar ve sergiler gerçekleştirilirken başkent Bakü'de ve bazı illerde askeri bando gösterileri ve konser programları düzenlendi.

"Vatan Muharebesi Kahramanı" Behbudov savaş günlerini anlattı

"Vatan Muharebesi Kahramanı" ünvanlı Üsteğmen Cavid Behbudov, Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümünde AA muhabirine savaş sırasında yaşadıklarını anlattı.

Savaşın ilk günlerinden itibaren farklı cephelerde görev aldığını belirten Behbudov, Murovdağ'da başlayan görevlerinin Fuzuli, Cebrayıl ve Şuşa yönündeki operasyonlarla devam ettiğini söyledi.

Ermenistan'ın provokasyonlarının ardından Başkomutan İlham Aliyev'in emriyle karşı taarruza başladıklarını anlatan Behbudov, ilk görevlerinin Murovdağ'da düşmanın ön hattındaki savunma kademesini ele geçirmek olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 30 yıldır tahkim edilen savunma hatlarının aşılmasının kolay olmadığına dikkati çeken Behbudov, özel birliklerin uzun yıllar boyunca bu tür operasyonlara hazırlandığını, aldıkları eğitim ve katıldıkları tatbikatların kendilerine önemli avantaj sağladığını dile getirdi.

Fuzuli ve Cebrayıl yönündeki operasyonların ardından Şuşa'ya doğru ilerlediklerini anlatan Behbudov, bu süreçte işgal altındaki köylerin yanı sıra stratejik yükseklikleri ve önemli noktaları da kontrol altına aldıklarını vurguladı.

Şuşa çevresindeki çatışmalarda ağır yaralandı

Şuşa çevresinde, Kırmızı Pazar kasabası yakınlarında düşman topçusunun ateşi sonucu ağır yaralandığını belirten Behbudov, sağ bacağının diz altından ampute edildiğini söyledi.

Savaşta yaralanan askerlerin yeniden cepheye dönmek için gösterdiği çabayı unutamadığını dile getiren Behbudov, şunları kaydetti:

"Askerler, yaralanmalarına rağmen kendi kendilerine ilk müdahaleyi yapıyor, bazıları ise çatışma alanından çıkarılmak istemiyordu. 'Yaram o kadar ağır değil savaşmaya devam edebilirim.' diyorlardı. Yaralandıkları için cepheden ayrılmayı ve diğer arkadaşlarına yardım edememeyi adeta bir utanç olarak görüyorlardı."

Öncelikli amaçlarının 30 yıldır işgal altında bulunan toprakları kurtarmak olduğunu vurgulayan Behbudov, bu hedefi gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

"Bütün silah arkadaşlarım kahramandır"

Görevleri kapsamında ağırlıklı olarak düşman hatlarının gerisinde keşif faaliyetleri yürüttüğünü belirten Behbudov, bunun özel birliklerin üstlendiği en zor görevlerden biri olduğuna işaret etti.

Savaşta gösterdiği başarı dolayısıyla "Vatan Muharebesi Kahramanı" ünvanına layık görüldüğünü anlatan Behbudov, "Bütün silah arkadaşlarım kahramandır ancak Başkomutan tarafından savaşta gösterdiğim başarı ve farklılığım nedeniyle bu ünvana layık görüldüm. Bu ünvanı taşımak ne kadar zorsa bir o kadar da onurlu." diye konuştu.

Ombudsman Aliyeva'dan Zafer Günü mesajı

Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva, 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda zaferin milli birlik, dayanışma ve vatana bağlılığın simgesi olduğunu belirtti.

Savaşın ardından kayıp kişilerin akıbetinin belirlenmesi, eski zorunlu göçmenlerin güvenli ve onurlu şekilde yurtlarına dönüşü ile işgalden kurtarılan bölgelerin mayınlardan temizlenmesi gibi insani meselelerin çözüm beklediğine dikkati çeken Aliyeva, uluslararası kuruluşları bu konularda işbirliğine çağırdı.

Kaynak: AA