AZERBAYCAN'ın Karabağ Zaferi'nin 6'ncı yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Karabağ Zafer Günü' programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Aslanov, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, Karabağ Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Şahin Bayramov, Türkiye-Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar ile çok sayıda davetli katıldı.

'BARIŞ EKSENİNİN İNŞASINI HEP BERABER GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Karabağ Zaferi'nin sadece Azerbaycan'ın değil, Türk dünyasının da kazanılmış en büyük zaferlerinden bir tanesi olduğunu belirterek, "Bölgemizde önemli gelişmeler yaşanıyor. Karabağ Zaferi son yüzyıldaki milletimizin bir araya geldiğinde neler yapabileceğini gösteren en somut göstergelerden bir tanesi olmuştur. Ancak şu an yeni bir dönem başlıyor. Bu güçlü ve kutlu zafer ardından bölgemizde barış, refah ve huzur ekseninin inşasını hep beraber gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Özellikle son günlerde Ermenistan'dan gelen bilgiler, açıklamalar, gelişmeler memnuniyet vericidir. İnanıyorum ki Türkiye- Azerbaycan ilişkilerinin sarsılmaz birlikteliği bizim için en önemli ölçü olacaktır. Bu gelişmeler yaşanırken bölgemizdeki ülkelerin bu yaklaşımları da devam ettiği takdirde inanıyoruz ki Zengezur Koridoru'nun hayata geçmesi ile birlikte Orta Koridor'un da hızlı bir biçimde güçlenmesiyle önümüzdeki dönemde Güney Kafkasya'dan Hazar'a, Anadolu'dan Balkanlar'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Hazar'ın kıyılarına kadar büyük bir iş birliğini de harekete geçireceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı