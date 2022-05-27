Kara yollarında durum - Haberler

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Edirne- Kırklareli yolunun 5-10. kilometreleri, Refahiye-İliç yolunun 66-68. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları isteniyor.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara-Bolu il sınırı- Çamlıdere Kavşağı 18-19. kilometrelerinde bulunan Tatlak Köprüsü'nde tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Çavdır-Tefenni-Burdur yolunun 33-35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla trafik iki yönlü gidiş geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 2-4, Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16, Karlıova-Bingöl yolunun 30-38. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü devam ediyor.

Sinop-Samsun yolunun 23-76. kilometrelerinde muhtelif kavşaklarda sinyalizasyon çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 44-46. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sanat yapıları imalatları çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.