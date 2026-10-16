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Kara yollarında durum

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Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-3 Otoyolu'nun Hadımköy-Çatalca kavşakları Karasu Viyadüğü'nde yaklaşım betonu ve derz onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun İzmir istikametinde yer alan Asarlık Viyadüğü'nün 2-4. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ şeritten gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 137-147. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla İzmir ve İstanbul istikametlerinde bant aktarımı yapılıyor.

Mecitözü-Amasya yolunun 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 17. kilometresinde bulunan Şehit Muammer Kentez Üst Geçidi'ndeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 0-4. kilometrelerinde Kastamonu istikametindeki yaya kaldırımı çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 1-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Taşucu-Silifke yolunun Aydıncık-Gözce kesiminde yer alan Yenikaş-T4 Tüneli'ndeki çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ağrı-Çaldıran yolunun Çaldıran istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 1-4. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Kaynak: AA
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