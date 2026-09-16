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Kara yollarında durum

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Çamlık-Kavacık kavşaklarında Molla Gürani Viyadüğü'ndeki derz onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde gece saatlerinde bant değişikliği yapılarak ulaşım diğer platforma aktarılıyor. Gündüz saatlerinde ise ulaşım derzlerin üstüne monte edilen rampalarla sağlanıyor. Çalışmalar 22.00-06.00 saatlerinde gerçekleştiriliyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 16-17. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle her iki istikamette orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten kontrollü devam ediyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 16-19. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Çeşmeli-Erdemli-Taşucu Otoyolu'nun bazı kesimlerindeki işler, Malatya-Kayseri yolunun 8-11. kilometrelerindeki üstyapı faaliyetleri ve Çorum-Ankara yolunun 36-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 0-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 35-37, Gümüşhane-Bayburt yolunun 15-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA
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