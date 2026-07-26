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Kara yollarında durum

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun 0-13. kilometreleri Hendek Kavşağı-Akyazı Kavşağı mevkisindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer platformdan iki yönlü sağlanıyor. Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine giriş kapatılırken çalışmalar, 24 saat esasına göre yürütülüyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nda köprü derzleri yenileme çalışmaları sebebiyle Çanakkale yönünde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı, sağ ve emniyet şeridinden sürdürülüyor.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun-Karapürçek kavşaklarında Konya-İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken ulaşım, diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Aksaray-Nevşehir yolunun 29.31. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılarak ulaşım, Nevşehir-Aksaray istikametinde iki yönlü ve servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Çanakkale- Çan Devlet yolunun 4-10 kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5-9. kilometrelerindeki yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.

Kemer Ayr.-Burdur il yolunun 5-7. kilometrelerindeki ve Kağızman- Ağrı yolunun 5-6. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Trabzon-Rize yolunun 28-32. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize yönü trafiğe kapatılırken ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Adana-Ceyhan yolunun 30-31. kilometrelerinde (Suluca Mevkii) yürütülen sol taşıma yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım, sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA
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