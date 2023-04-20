Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yap-işlet-devret projeleri hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü ağındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, bugünden itibaren 24 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Tem Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 88-89. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İzmir-Aydın istikametinde 2 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde şerit daraltması ve aktarması yapılarak, ulaşım ikişer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39, Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Tarsus-Adana Otoyolu bağlantı yolunun 6-7. kilometrelerinde (Yenice Kavşağı mevkisi) "Çukurova Bölgesel Havalimanı Bağlantı Yolu Yapım İşi" dolayısıyla sürücüler diğer bağlantı kollarına yönlendiriliyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 27-44. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.

Sivas-Zara yolunun 1-3. kilometrelerinde Numune Hastanesi Köprülü Kavşağı yapım işi dolayısıyla her iki yönde ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.