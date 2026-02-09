Haberler

MSB'den Steadfast Dart-26 Tatbikatı'na ilişkin paylaşım Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Emden Limanı'na ulaşan kara unsurlarının Bergen Eğitim ve Tatbikat Alanı'na intikal ettiğini duyurdu.

Bakanlığın NSosyal hesabında yapılan paylaşımda, "Steadfast Dart-26 Tatbikatı. Emden Limanı'na ulaşan kara unsurlarımız Bergen Eğitim ve Tatbikat Alanı'na intikal etti." ifadelerine yer verildi.

