Bakan Güler başkanlığında 'Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Değerlendirme Toplantısı' yapıldı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıda, askeri faaliyetler ve gelecekteki çalışmalar hakkında bilgi alındı ve talimatlar verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında "Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler başkanlığındaki toplantı, Kara Kuvvetleri Komutanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de katıldı.

Toplantıda devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alan Güler, yapılacak çalışmalarla ilgili talimatlar verdi.

