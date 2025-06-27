Kara Kuvvetleri'nin 2 bin 234'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2 bin 234'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla önemli açıklamalarda bulunarak, ordunun gücünü yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle artırdıklarını vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Özellikle belirtmeliyim ki ordumuzun tüm unsurlarını olduğu gibi Kara Kuvvetlerimizi de piyade tüfeğinden çok namlulu roketatarlara, çeşitli mühimmatlardan tanklara ve toplara kadar yerli, milli ve modern savunma sanayi ürünlerimizle donatarak, ordumuzun gücünü sürekli tahkim ediyoruz." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Bakan Güler, Türk Kara Kuvvetlerinin 2 bin 234'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve beraberindeki personeli kabul etti.

Güler, buradaki konuşmasında, Kara Kuvvetlerinin 2 bin 234'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, Kara Kuvvetlerinin bugünkü güçlü seviyeye gelmesinde emeği geçen, katkıda bulunan bütün komutanları ve personeli andı.

Bakan Güler, Kara Kuvvetlerinin, Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e uzanan bir askeri birikimin, stratejik aklın ve kahramanlık geleneğinin mirasçısı olduğunu ifade ederek, "Bu asil miras, binlerce yıldır Türk ordusunun sadece askeri bir güç olarak değil, aynı zamanda bir milletin varoluş mücadelesinin, bağımsızlık idealinin ve istiklal ruhunun teminatı olduğunu da göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Güler, 2017-2018 yıllarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı yaptığını anımsatarak, Komutanlığın binlerce yıllık köklü geçmişinden aldığı ilham ile sahip olduğu donanım ve üstün nitelikteki personeliyle milletin güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla mücadele ettiğini bildirdi.

Komutanlığın, birçok coğrafyada üstlendiği tarihi görev ve sorumluluklarıyla kardeş, dost ve müttefik ülkelere destek olarak barışa katkı sağladığını kaydeden Güler, "Sizlerin şahsında, kendilerine tevdi edilen tüm vazifeleri üstün bir sorumluluk anlayışı ve başarıyla yerine getiren Kara Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar tüm personelini yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki operasyon sahalarında ve üs bölgelerinde bulunan Mehmetçiğe selamlarını gönderen Güler, "Her birinin gözlerinden öpüyorum. Çok iyi biliyoruz ki onların oradaki varlığı, aziz devletimizin ve asil Türk milletinin en büyük güvence kaynağıdır." dedi.

"Ordumuzun gücünü sürekli tahkim ediyoruz"

Yakın coğrafyada yaşanan gelişmelere değinen Güler, bu süreci, "hassas, risk ve tehditlerin arttığı karmaşık bir dönem" olarak niteledi.

Ülkenin hak ve menfaatlerini tavizsiz şekilde koruyabilmek için her açıdan güçlü, etkin ve caydırıcı bir orduya sahip olunması gerektiğinin bilincinde olduğunu belirten Güler, "Bu doğrultuda çalışmalarımızı artan bir gayretle sürdürüyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesi' olarak tanımladığı kahraman ordumuzun ve onun temelini oluşturan Kara Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerini artırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Güler, şunları kaydetti:

"Özellikle belirtmeliyim ki ordumuzun tüm unsurlarını olduğu gibi Kara Kuvvetlerimizi de piyade tüfeğinden çok namlulu roketatarlara, çeşitli mühimmatlardan tanklara ve toplara kadar yerli, milli ve modern savunma sanayi ürünlerimizle donatarak, ordumuzun gücünü sürekli tahkim ediyoruz. Bundan sonra da bizlere düşen en önemli görev, bel kemiğimiz Kara Kuvvetlerimizin, şanlı ordumuzun ve güzel ülkemizin gücüne güç katmak için durmadan, dinlenmeden var gücümüzle çalışmaktır."

Güler, Kara Kuvvetlerinin sahip olduğu imkan, kabiliyetler ve personelin ortaya koyacağı gayretle büyük başarılara imza atacağını, milletin gurur kaynağı olmaya devam edeceğini bildirdi.

Mete Han'dan, Sultan Alparslan'a, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bugüne Kara Kuvvetlerinin üstün seviyeye gelmesinde emeği geçen, katkıda bulunan bütün komutanları ve personeli şükranla yad eden Güler, "Başta Kara Kuvvetleri Komutanımız olmak üzere tüm seçkin personelimiz ile silah ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Kara Kuvvetlerimizin 2 bin 234'üncü kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyorum. Yolunuzun ve bahtınızın açık olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
ABD Başkanı Donald Trump: İran'ın nükleeri ortadan kalktı, artık geri dönemezler

Donald Trump'tan İran iddiası: Artık geri dönemezler
Putin yeniden İstanbul'u işaret etti: Üçüncü tur müzakerelere hazırız

Putin yeniden İstanbul'u işaret etti: Hazırız
İran'a saldırıların yüksek maliyeti, İsrail ekonomisini zorlu bir sınavla karşı karşıya bıraktı

12 günlük savaş İsrail'i batma noktasına getirdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırılara yanıt vermeseydik savaşla karşı karşıya kalabilirdik

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan büyük tehlikeyi böyle aktardı!
Binlerce Bucasporlu taraftarlar kulübe borcunu kapatmak için sokağa çıkıyor

Binlerce taraftar kulübün borcunu kapatmak için sokaklara inecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız istedi gözaltına alındı! Bu görüntünün faturası ağır oldu

Kız istedi, gözaltına alındı! Müstakbel damada ağır fatura
Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı

80 yaşındaki yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı! İşte kazandığı para
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu

Hükümetten kamu işçisine yaptığı ikinci zam teklifi belli oldu
Türkiye sıcaktan kavrulurken Rize'de kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehrimiz karla mücadele ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık

"Tam manasıyla destan yazdık" deyip güncel rakamları tek tek paylaştı
Arda Turan'dan İrfan Can Kahveci'ye kanca

Fenerbahçe'nin yıldızına göz koydu, Ukrayna'ya götürecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.