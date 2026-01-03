Bakan Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda toplantıya katıldı

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında, 'Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında, 'Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığımızda icra edilen toplantıya Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı. Toplantıda devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi" ifadelerine yer verildi.