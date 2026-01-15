Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, Suriye sınırında incelemelerde bulundu
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 14 Ocak 2026 tarihinde, 6'ncı Kolordu Komutanlığı Esas Komuta Yeri (Çıldıroba/Kilis) ve Soylu Üs Bölgesi'nde (Karkamış/Gaziantep) inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel